Город глазами чичикова и автора?
Литература
Город глазами чичикова и автора?
Ответ(ы):
Гость:
Город Чичикову представляется тусклым и серым. Ему скучно. Ему уже не хочется в гости к Манилову... Тоска охватывает его: Грязные домики, унылая погода. Образ двух баб на озере дополняет образ...
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