География 7 Южная Америка шиншилла, кондор, лама, ленивец, тапир, ягуар, лев, зебра, страус, нанду, пекари, муравьед, пума, броненосец, капибара, обезьяны, гоацин, пиранья, тукан Выберите животных, обитающих в сельве: Выбер...
География
География 7 Южная Америка шиншилла, кондор, лама, ленивец, тапир, ягуар, лев, зебра, страус, нанду, пекари, муравьед, пума, броненосец, капибара, обезьяны, гоацин, пиранья, тукан Выберите животных, обитающих в сельве: Выберите животных, обитающих в саванне: Выберите животных, обитающих в Андах:
Ответ(ы):
Гость:
в сельве: тапир, капибара, ягуар, пума, обезьяны, ленивец, пиранья в саванне:муравьед, броненосец, лев, зебра,тукан , пекари, страус, нандув Андах:шиншилла,лама, кондор, гоацин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Под теплым солнцем даже в глухих местах растаял последний снег. запах цветущих цв??тов кружит голову . звенит лес от веселых птичьих голосов . из д...
Английский язык