География 7 Южная Америка шиншилла, кондор, лама, ленивец, тапир, ягуар, лев, зебра, страус, нанду, пекари, муравьед, пума, броненосец, капибара, обезьяны, гоацин, пиранья, тукан Выберите животных, обитающих в сельве: Выбер...

География

География 7 Южная Америка шиншилла, кондор, лама, ленивец, тапир, ягуар, лев, зебра, страус, нанду, пекари, муравьед, пума, броненосец, капибара, обезьяны, гоацин, пиранья, тукан Выберите животных, обитающих в сельве: Выберите животных, обитающих в саванне: Выберите животных, обитающих в Андах:

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