География 7 Южная Америка шиншилла, кондор, лама, ленивец, тапир, ягуар, лев, зебра, страус, нанду, пекари, муравьед, пума, броненосец, капибара, обезьяны, гоацин, пиранья, тукан Выберите животных, обитающих в сельве: Выбер...

География
География 7 Южная Америка шиншилла, кондор, лама, ленивец, тапир, ягуар, лев, зебра, страус, нанду, пекари, муравьед, пума, броненосец, капибара, обезьяны, гоацин, пиранья, тукан Выберите животных, обитающих в сельве: Выберите животных, обитающих в саванне: Выберите животных, обитающих в Андах:
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Ответ(ы):
Гость:
в сельве: тапир, капибара, ягуар, пума, обезьяны, ленивец, пиранья в саванне:муравьед, броненосец, лев, зебра,тукан , пекари, страус, нандув Андах:шиншилла,лама, кондор, гоацин

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