1.формула соответствующая гидроксиду железа (III) 1.Fe2O3 2.Fe(OH) 3.Fe(OH) 4.FeO3 2.Азот имеет степень окисления +5 в соеденении 1.N2O 2.N2O3 3.N2O3 4.N2 3.Карбонаты-это соли азотной кислоты серой кислоты угольно...

Химия
1.формула соответствующая гидроксиду железа (III) 1.Fe2O3 2.Fe(OH) 3.Fe(OH) 4.FeO3 2.Азот имеет степень окисления +5 в соеденении 1.N2O 2.N2O3 3.N2O3 4.N2 3.Карбонаты-это соли азотной кислоты серой кислоты угольной кислоты фосфорной кислоты
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Ответ(ы):
Гость:
1) Fe2O3 . 2)Соединения азота в степени окисления +5 оксид азота (V) N2O5, азотная кислота и её соли — нитраты, и др. 3) Угольной кислоты (H2CO3) .
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