Составить предложения по схемам. Сущ, сущ, сущ глагол прилагательное прилагательное
Русский язык
Составить предложения по схемам. Сущ, сущ, сущ глагол прилагательное прилагательное
Ответ(ы):
Гость:
Мячи, машинки, куклы продавались яркие и красивые
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