Складіть діалог про якусь подію що відбувалася в вашому селі у репліках використовувати такі фразеологізми (не моргнувши оком , засукавши рукава , поклавши руку на серце ,не довго думаючи , не шкодуючи сил ,власне кажучи ,зважа...

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Складіть діалог про якусь подію що відбувалася в вашому селі у репліках використовувати такі фразеологізми (не моргнувши оком , засукавши рукава , поклавши руку на серце ,не довго думаючи , не шкодуючи сил ,власне кажучи ,зважаючи на обставини .)

Автор: Гость