Складіть діалог про якусь подію що відбувалася в вашому селі у репліках використовувати такі фразеологізми (не моргнувши оком , засукавши рукава , поклавши руку на серце ,не довго думаючи , не шкодуючи сил ,власне кажучи ,зважа...
Українська мова
Складіть діалог про якусь подію що відбувалася в вашому селі у репліках використовувати такі фразеологізми (не моргнувши оком , засукавши рукава , поклавши руку на серце ,не довго думаючи , не шкодуючи сил ,власне кажучи ,зважаючи на обставини .)
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