СрочнооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооМне только описание короткое и отношение короткое сочинение на тему Мика Морозов . автор В.А.Серов. напи...
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СрочнооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооМне только описание короткое и отношение короткое сочинение на тему Мика Морозов . автор В.А.Серов. напишите плиз не слишком маленткое содержание
Ответ(ы):
Гость:
Валентин Александрович Серов – знаменитый русский художник - получил хорошее художественное образование. Среди его работ можно найти картины разных жанров. Но основу его творчества составлял портрет. Серова считают мастером детского портрета, когда художнику удается добиться естественности в облике ребенка. В целой галерее знаменитых портретов выделяется картина «Мика Морозов». На ней изображен маленький мальчик, сын М. Морозова, знаменитого в России мецената. На портрете Мике Морозову всего четыре года. Он сидит в детском кресле, взявшись за высокие подлокотники. Мальчик, похоже, только что проснулся. На нем еще надета ночная рубашка. Мягкие кудрявые волосы в беспорядке обрамляют круглое лицо. Светлая кожа ребенка производит впечатление чистоты и детской непорочности. Она гладкая и бархатистая. На щеках играет легкий румянец Большие, темные, как спелые вишни, глаза широко раскрыты. Они с нетерпением и в то же время с восторгом смотрят на художника, который вынуждает сидеть в бездействии, но совершает какие-то чудесные действия. Мика Морозов готов сорваться и бежать. Ему очень нелегко дается неподвижность. Руки сжимают подлокотники кресла так, как будто мальчик желает оттолкнуться ими, чтобы стремительнее был его бег. Вся его поза выражает нетерпение, желание двигаться, играть, шуметь. С детских пухлых губ приоткрытого рта готовы сорваться нетерпеливые слова: «Когда же я пойду играть?» Он и сидит на краешке кресла. Такое впечатление, что он намеренно так сел, чтобы, как только последует разрешение, быстро убежать по своим детским делам. Мика чем-то неуловимо напоминает птицу, готовую сорваться с места и взмыть в воздух при малейшем шуме или движении. Так и мальчик вот-вот сорвется с кресла и умчится в детскую, откуда будет раздаваться вскоре звонкий детский голосок, веселый смех и щебетание. Но, подчиняясь взрослой воле, мальчик старается сохранять неподвижность. Картина В.. Серова «Мика Морозов» построена на контрасте. Голова из-за пышных кудрей кажется большой по сравнению с щупленьким телом мальчика. Белоснежная рубашка контрастирует с темным креслом, которое украшает цветная узорчатая накидка, и серой стеной. Этот темный фон как бы оттеняет детскую красоту и невинность маленького существа, так внимательно наблюдающего за действиями художника. Портрет Мики Морозова производит на зрителя сильное впечатление. Восхищает мастерство В.А. Серова. Вызывает умиление герой картины.
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