Составьте электонную формулу иона цинка.В ответе укажите сумму протонов и электр??нов в этом ионе.
Химия
Составьте электонную формулу иона цинка.В ответе укажите сумму протонов и электр??нов в этом ионе.
Ответ(ы):
Гость:
Посмотри, правильно вроде. Если тебе это нужно. А сумма протонов+ электронов нужно ( 30 +30)
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