1Каковы основные задачи России после 1815 заграничных походов Русской армии?2 Что предлагает Николай Новосильвец в своей уставной грамоте? 3 Почему Александр 1 в 19 году отходит от управления страны?

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Заграничные походы русской армии 1813-1814 - боевые действия русской армии по освобождению Западной Европы от наполеоновского господства. 27 ФВ 1813-28 ФВ 1813 был подписан Калишский союзный договор с Пруссией о союзе против Наполеона. Положил начало 6-й антинаполеоновской коалиции. Союзниками России стали так же Швеция, Австрия (АВ 1813), Великобритания (ОК 1813). 9 ФВ 1813 наши войска вступили в Варшаву. Боевые действия долго шли с переменным успехом, но 16 ОК 1813-19 ОК 1813 союзники (Пруссия, Австрия, Швеция, Россия) нанесли поражение войскам Франции в "битве народов" под Лейпцигом, где союзники разбили войска Наполеона. На стороне союзников сражались ок. 330 000 солдат, на стороне французов - ок. 200 000. Потери обеих сторон были огромными - 52 000 у союзников и более 70 000 у французов. Вся территория Германии была освобождена от господства Наполеона, но он все-таки сумел сохранить вполне боеспособную армию. Затем вступили зимой 1814 на территорию Франции и 18 МР 1814 вошли в Париж. 25 МР 1814 Наполеон отрёкся от престола и был сослан на остров Эльбу в Средиземном море. 18 МЙ 1814 союзники заключили с Францией Парижский мир. В 1815 Наполеон бежал с острова, дошёл до Парижа и 20 МР 1815 восстановил свою власть на 100 дней. После поражения французских войск при Ватерлоо Наполеон был сослан на о. Святой Елены в Южной Атлантике. На Венском конгрессе был оформлен союз императоров Росси, Пруссии и Австрии - "Священный союз"; герцогство Варшавское возвращено в состав России. думаю помогла