Выпишыце у асобныя групы словы з аднолькавыми прыстауками. панесци,злизаць,убег??ы,забрахаць,змесци,змыць,падлиць,уехаць,увезци,зазвинець,загрукаць,паехаць,пабегчы.

Беларуская мова
Выпишыце у асобныя групы словы з аднолькавыми прыстауками. панесци,злизаць,убег??ы,забрахаць,змесци,змыць,падлиць,уехаць,увезци,зазвинець,загрукаць,паехаць,пабегчы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Панесці, паехаць, пабегчы. Злізаць, змесці, змыць. Убегчы, уехаць, увезці. Забрахаць, зазвінець, загрукаць. Падліць.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Укажите наименьшее из чисел 1)-2√2 2) 2-√7 3)√3-2 4)-√5 помогите пожалуйста с решением
Ответить
Алгебра
Разложите на множители выражение : x^6-x^2*y^4
Ответить
Литература
Рассказ кавказский пленник Л.Н.Толстой Вопрос 1 Как встретились Жилин и Костыли??? Как они вели себя в плену ? Что хочет сказать нам писатель ,...
Ответить
Биология
Где и как выращивают рис?
Ответить
Математика
1)За 4 одинаковых велосипеда заплатили k рублей. Сколько стоят 9 таких велосипедов? 2)Составь задачу по выражению (c:5).3
Ответить