Выпишыце у асобныя групы словы з аднолькавыми прыстауками. панесци,злизаць,убег??ы,забрахаць,змесци,змыць,падлиць,уехаць,увезци,зазвинець,загрукаць,паехаць,пабегчы.
Беларуская мова
Выпишыце у асобныя групы словы з аднолькавыми прыстауками. панесци,злизаць,убег??ы,забрахаць,змесци,змыць,падлиць,уехаць,увезци,зазвинець,загрукаць,паехаць,пабегчы.
Ответ(ы):
Гость:
Панесці, паехаць, пабегчы. Злізаць, змесці, змыць. Убегчы, уехаць, увезці. Забрахаць, зазвінець, загрукаць. Падліць.
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