Разложите на множители выражение : x^6-x^2*y^4

Алгебра
Разложите на множители выражение : x^6-x^2*y^4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^6-x^2*y^4=  X^2 * ( X^4 - Y^4 ) = X^2 * ( X^2 - Y^2 ) * ( X^2 + Y^2 ) =  = X^2 * ( X - Y ) * ( X + Y ) * ( X^2 + Y^2 ) 
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