НОЛЬ,ЭТО: а)ЦЕЛОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО Б)ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО В)НЕОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО _-----------------------------------------------------------------------------------------------_ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! (В ОТВЕТЕ НАПИШИ БУКВО...
Математика
НОЛЬ,ЭТО: а)ЦЕЛОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО Б)ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО В)НЕОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО _-----------------------------------------------------------------------------------------------_ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! (В ОТВЕТЕ НАПИШИ БУКВОЙ,ТАК БУДИТ ЛЕГЧЕ) ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!1
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