1)За 4 одинаковых велосипеда заплатили k рублей. Сколько стоят 9 таких велосипедов? 2)Составь задачу по выражению (c:5).3
Математика
1)За 4 одинаковых велосипеда заплатили k рублей. Сколько стоят 9 таких велосипедов? 2)Составь задачу по выражению (c:5).3
Ответ(ы):
Гость:
1)к:4=к/4-стоит 1 велосипед 2)к/4•9=9к/4
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