Укажите наименьшее из чисел 1)-2√2 2) 2-√7 3)√3-2 4)-√5 помогите пожалуйста с решением

Математика

Укажите наименьшее из чисел 1)-2√2 2) 2-√7 3)√3-2 4)-√5 помогите пожалуйста с решением

Автор: Гость