Укажите наименьшее из чисел 1)-2√2 2) 2-√7 3)√3-2 4)-√5 помогите пожалуйста с решением
Математика
Укажите наименьшее из чисел 1)-2√2 2) 2-√7 3)√3-2 4)-√5 помогите пожалуйста с решением
Ответ(ы):
Гость:
1) - 2) 3) 4) Так и будет Ответ: 1
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