В бидоне было 30л молока. Из него молоко перелили в 2 трехлитровые банки. сколько ли??ров молока осталось в бидоне?
Математика
В бидоне было 30л молока. Из него молоко перелили в 2 трехлитровые банки. сколько ли??ров молока осталось в бидоне?
Ответ(ы):
Гость:
Получится 24 л молока
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