В бидоне было 30л молока. Из него молоко перелили в 2 трехлитровые банки. сколько ли??ров молока осталось в бидоне?

Математика

В бидоне было 30л молока. Из него молоко перелили в 2 трехлитровые банки. сколько ли??ров молока осталось в бидоне?

Автор: Гость