Горох,кукуруза,редис,морковь,свекла,шпинат,салат,капуста,помидоры,огурцы,перец,ф??соль,щавель,картофель,баклажаны, репа,подсолнух.Что относится к корням;листьям;плоды;семена
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Горох,кукуруза,редис,морковь,свекла,шпинат,салат,капуста,помидоры,огурцы,перец,ф??соль,щавель,картофель,баклажаны, репа,подсолнух.Что относится к корням;листьям;плоды;семена
Ответ(ы):
Гость:
А что делать то надо
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