Горох,кукуруза,редис,морковь,свекла,шпинат,салат,капуста,помидоры,огурцы,перец,ф??соль,щавель,картофель,баклажаны, репа,подсолнух.Что относится к корням;листьям;плоды;семена

Русский язык
Горох,кукуруза,редис,морковь,свекла,шпинат,салат,капуста,помидоры,огурцы,перец,ф??соль,щавель,картофель,баклажаны, репа,подсолнух.Что относится к корням;листьям;плоды;семена
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А что делать то надо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Для многих колониальных и зависимых стран была свойственна узкая специализация производства. Установите соответствие:
Ответить
Математика
Вычислите плиз^^ 70+630:7*10=?
Ответить
История
Какие виды хозяйства начали развиваться в 14-16 веках
Ответить
Другие предметы
СрочнооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооМне только описание коро...
Ответить
Математика
Номер 1150 помогите пожалуйста
Ответить