Рассыпался горох на семьдесят семь дорог никто его не подберет

Русский язык
Рассыпался горох на семьдесят семь дорог никто его не подберет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это град потому что расыпался ГОРОХ
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