254 номер . Пожалуйста помогите мне :)

Русский язык
254 номер . Пожалуйста помогите мне :)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Степью-жен  путь-муж цепью-жен рекой-жен сумраком-муж тишине-жен лес-муж если правильно понимаю задание
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