Государству принадлежит 80% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 40 млн руб. Какая сумма (в рублях) из этой прибыли должна пойти на выплат...

Алгебра

Государству принадлежит 80% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 40 млн руб. Какая сумма (в рублях) из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?

Автор: Гость