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Як підкреслюється дієслово?
Українська мова
Як підкреслюється дієслово?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дієслово вживається в ролі присудка
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