Проаерочное слово на слово петух

Русский язык
Проаерочное слово на слово петух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЕТУХ-ПЕТЬ ВООБЩЕ НЕ ПРОВЕРЯЕМОЕ СЛОВО 
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