Рассказ о богах древних римлян
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Рассказ о богах древних римлян
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Юпитер (лат. Iuppiter) — в древнеримской мифологии бог неба, дневного света, грозы, отец богов, верховное божество римлян. Супруг богини Юноны. Соответствует греческому Зевсу. Бог Юпитер почитался на возвышенностях, вершинах гор в виде камня. Ему посвящены дни полнолуния — иды. Храм Юпитера стоял на Капитолии, где Юпитер вместе с Юноной и Минервой входил в тройку главнейших римских божеств. Янус (лат. Ianus, от лат. ianua — «дверь», греч. Иан) — в римской мифологии — двуликий бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а также начала и конца. Один из древнейших римских богов-индигетов, вместе с богиней очага Вестой, занимал заметное место в римском ритуале. Уже в древности высказывались различные религиозные представления о нем и его сущности. Так, Цицерон связывал его имя с глаголом inire и видел в Янусе божество входа и выхода. Другие полагали, что Янус олицетворяет хаос (Janus = Hianus), воздух или небесный свод. Нигидий Фигул отожествлял Януса с богом солнца. Первоначально Янус — божественный привратник, в гимне Салиев его призывали под именем Clusius или Clusivius (Замыкающий) и Patulcius (отворяющий). В качестве атрибутов Янус имел ключ, которым он отпирал и запирал небесные врата. В качестве оружия привратника ему служил посох, для того чтобы отгонять непрошеных гостей. Позднее, вероятно под влиянием греческого религиозного искусства, Януса стали изображать двуликим (geminus).Юнона (лат. Iuno) — древнеримская богиня, супруга Юпитера, богиня брака и рождения, материнства, женщин и женской производительной силы. Она прежде всего покровительница браков, охранительница семьи и семейных постановлений. Римляне первые ввели единобрачие (моногамию). Юнона, как покровительница моногамии, является у римлян как бы олицетворением протеста против полигамии. Минерва Минерва (лат. Minerva), соответствующая греческой Афине Палладе — итальянская богиня мудрости. Особенно почитали её этруски, как молниеносную богиню гор и полезных открытий и изобретений. И в Риме в древнейшие времена Минерва считалась богиней молниеносной и воинственной, на что указывают гладиаторские игры во время главного праздника в честь её Quinquatrus. Диана Диана — богиня растительного и животного мира, женственности и плодородия, родовспомогательница, олицетворение Луны; соответствует греческим Артемиде и Селене. Позднее Диану также стали отождествлять с Гекатой. Диану еще называли Тривией — богиней трёх дорог (её изображения помещались на перекрёстках), это имя толковалось как знак тройной власти: на небе, на земле и под землёй. Также Диану отождествляли с карфагенской небесной богиней Целестой. В римских провинциях под именем Дианы почитали местных духов — «хозяек леса». Венера Венера - в римской мифологии первоначально богиня цветущих садов, весны, плодородия, произрастания и расцвета всех плодоносящих сил природы. Затем Венеру стали отождествлять с греческой Афродитой, а поскольку Афродита была матерью Энея, чьи потомки основали Рим, то Венера считалась не только богиней любви и красоты, но также прародительницей потомков Энея и покровительницей римского народа. Символами богини были голубь и заяц (как знак плодовитости), из растений ей были посвящены мак, роза и мирт. Флора Флора (Flora) — древнеиталийская богиня, культ которой был распространён у сабинян и особенно в Средней Италии. Она была богиней цветов, расцвета, весны и полевых плодов; в честь неё у сабинян был назван месяц, соответствующий апрелю или маю (mese Flusare = mensis Floralis). Церера Церера (лат. Cerēs, род. п. Cereris) — древнеримская богиня, вторая дочь Сатурна и Реи (в греческой мифологии ей соответствует Деметра) Её изображали прекрасной матроной с фруктами в руках, ибо она считалась покровительницей урожая и плодородия (нередко вместе с Анноной — покровительницей жатвы). Единственная дочь Цереры — Прозерпина, родившаяся от Юпитера. Бахус Бахус — в древнеримской мифологии младший из олимпийцев, бог виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза. Упомянут в «Одиссее».В греческой мифологии ему соответствует Дионис. Вертумн Вертумн (лат. Vertumnus, от лат. vertere, превращать) — древнеиталийский бог времен года и их различных даров, Фавн Фавн (лат. Faunus) — одно из древнейших национальных божеств Италии. Многие чисто итальянские особенности его характера и культа сгладились вследствие отождествления его с греческим Паном.Добрый, милостивый бог (от лат. favere — быть Вулкан Вулкан (лат. Vulcanus) - бог огня и покровитель кузнечного ремесла в древнеримской мифологии. Культ Вулкана сопровождался человеческими жертвоприношениями. Был сыном Юпитера и Юноны. Его жёнами были Майя (Майеста) и Венера. Делал оружие и доспехи для богов и героев. Его кузница находилась в вулкане Этна (Сицилия). Себе в помощь создал золотых женщин. Он создал Юпитеру молнии. Согласно мифу, однажды разъярённый Юпитер выбросил его с небес. Вулкан сломал при этом обе ноги и захромал. В древнегреческой мифологии ему соответствует бог Гефест.
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