Фанетычны разбор слова лодка
Беларуская мова
Фанетычны разбор слова лодка
Ответ(ы) на вопрос:
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ло́дка→[лотка]В слове «ло́дка»: слогов—2 (ло-дка), букв—5, звуков—5:л→[л]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый о→[о]:гласный д→[т]:согласный, парный глухой, парный твёрдый к→[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый а→[а]:гласный
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