Три куклы стоят 324 лея .сколько стоят 6 кукол .найди два способа решения .

Математика
Три куклы стоят 324 лея .сколько стоят 6 кукол .найди два способа решения .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 324: 3 = 108 - стоимость 1 куклы 108*6 = 648 - стоимость 6 кукол 2 способ 6 : 3=2 324 *2 = 648
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