Плотность газа по воздуху равна 2,0. В газе содержится 82,76% углерода и 17,24% водорода. ??кажите формулу молекулы.

Химия

Плотность газа по воздуху равна 2,0. В газе содержится 82,76% углерода и 17,24% водорода. ??кажите формулу молекулы.

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