Плотность газа по воздуху равна 2,0. В газе содержится 82,76% углерода и 17,24% водорода. ??кажите формулу молекулы.

Химия
Плотность газа по воздуху равна 2,0. В газе содержится 82,76% углерода и 17,24% водорода. ??кажите формулу молекулы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dвоздуха = 2 W(c)=82.76 W(H)=17.24 CxHy   Mr(вещества)=29*2=58 M(c)=58*0.8276=48 n(c)=48/12=4 n(H)=(58-48)/1=10   C4H10 ПожалуйстаПростая же задача до безобразия :)

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