Чем давление газа обусловлено

Физика
Чем давление газа обусловлено
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление газа обусловлено ударами молекул этого газа о но и стенки сосуда, в котором находится газ. Давление газа тем больше, чем больше его температура, т.к. при повышении t увеличивается скорость теплового движения молекул газа, а,, следовательно, количество соударений. Давление также увеличивается при уменьшении объема газа, т.к. уменьшается расстояние между молекулами и они чаще соударяются и друг с другом и с дном и стенками сосуда
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