Нужно СРОЧНО начертить черчение на фото видно. Нужно из этих чертежей составить д??таль. если что скиньте на почту прошу вас ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! [email#160;protected]
Черчение
Нужно СРОЧНО начертить черчение на фото видно. Нужно из этих чертежей составить д??таль. если что скиньте на почту прошу вас ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! [email#160;protected]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми по размерам и в каждую сторону по 45 градусов. Напиши в поисковик и глянь картинки "черчение детали" и то, что тебе нужно называется - аксонометрия.
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