Грачи приносит весть о ранней весне указать части речи

Гость: Гость:

Играть (что делать?)-глагол. Грачи (кто?)-существительное. Грачей-(кого?) существительное. Приносит (что делает?)-глагол. Весть(что?)-существительное. О ранней- (о какой?) прилагательное. Весне- ( о чём?) существительное.