Грачи приносит весть о ранней весне указать части речи

Русский язык
Грачи приносит весть о ранней весне указать части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играть (что делать?)-глагол. Грачи (кто?)-существительное. Грачей-(кого?) существительное. Приносит (что делает?)-глагол. Весть(что?)-существительное. О ранней- (о какой?) прилагательное. Весне- ( о чём?) существительное.
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