Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прелогатель??ое. Над именами прилогательными укажите род мышь,помидор,метро,помощь.

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Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прелогатель??ое. Над именами прилогательными укажите род мышь,помидор,метро,помощь.

Автор: Гость