Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прелогатель??ое. Над именами прилогательными укажите род мышь,помидор,метро,помощь.
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прелогатель??ое. Над именами прилогательными укажите род мышь,помидор,метро,помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серая мышь - женский род, смелый помидор - мужской род, большое метро - средний род, хорошая помощь - женский род.
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