Графік функції у=kx+b перетинає осі координат у точках А(0;-3) та В (1;0). знайти значення k і b
Алгебра
Графік функції у=kx+b перетинає осі координат у точках А(0;-3) та В (1;0). знайти значення k і b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо x вставляешь 0, вместо y -3.этт первое уравнение. так же во второе и решаешь систему.
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