Сочинение на тему мой любимый дождь

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Сочинение на тему мой любимый дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый дождь вот снова  идёт.  как я люблю его после него дождя остаются лужи. в этих лужах можно пускать кораблики. также можно в сапогах ходить по ним. и всё таки как я  обожаю дождь.
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