Сочинение на тему мой любимый дождь
Литература
Сочинение на тему мой любимый дождь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый дождь вот снова идёт. как я люблю его после него дождя остаются лужи. в этих лужах можно пускать кораблики. также можно в сапогах ходить по ним. и всё таки как я обожаю дождь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
дорожки , около леса , ягодами , грибов , в траве используя эти существительные придумать не большой рассказ
Русский язык
Закончите предложения 1) с кем... 2) однажды... 3) принеси... 4) а где мой... 5) пожалуйста, 6) что...? 7) каждый год... 8) откройте, пожалуйста...
Английский язык