Каким общим словом можно на звать эти слова. трубочист полотер дымоход зверолов л??стопад птицевод вертолет небоскрёб

Русский язык
Каким общим словом можно на звать эти слова. трубочист полотер дымоход зверолов л??стопад птицевод вертолет небоскрёб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему это называется сложные слова с соединительной гласной. В данном случае это сложные существительные
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