За поданим зразком проаналізуй прикметники улюблені книжки, чарівні руки. вправа 367 3 клас вашуленко
Українська література
За поданим зразком проаналізуй прикметники улюблені книжки, чарівні руки. вправа 367 3 клас вашуленко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улюбленi книжки - залежить вiд iменника (книжки), (якi?),прикметник,множина,Н.в., другорядний член речення. Чарiвнi руки- залежить вiд iменника (руки),(якi?), прикметник ,множина,Н.в., другорядний член речення.
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