сочинение про маму пожалуйста

Гость: Гость:

Мама! ... Закрой глаза и ты услышишь мамин голос, такой знакомый. Ты была маленькой, она воспитывала тебя. Ты, ещё не умела говорить, а она понимала тебя без слов. Угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Мама учила нас говорить и ходить. Она ласкала тебя. Ты думаешь, что ей всё просто. Тогда ты ошибаешься. Она носила тебя на руках. Она кормила тебя и одевала хорошо. Дома мама варить обед. Прежде чем готовить она спрашивает тебя, что ты хочешь на обед. Разве перечислишь все её дела? Я хочу вырасти как моя крепкая, милая, добрая мама. Мама обрадуется, если ты что-то сделаешь дома. Вот тебе совет: Поднимись, пожалуйста, чуть свет. И телёнка отведи на поляну. Повтори урок получше. И пятерку ты получишь. Мама будет рада. Мама нас ласкает, солнце согревает Солнце, как и мама лишь одно бывает