Where do parrots live? They live in.... Помогите сложить 5 речень!

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Where do parrots live? They live in.... Помогите сложить 5 речень!
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Автор: Гость
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Гость:
Parrots usually live in hot countries. The climate they prefer is tropical. They live in South America, Central America and in Africa. They make nests in the holes of big trees. Some parrots are endangered birds
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