Where do parrots live? They live in.... Помогите сложить 5 речень!
Английский язык
Where do parrots live? They live in.... Помогите сложить 5 речень!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Parrots usually live in hot countries. The climate they prefer is tropical. They live in South America, Central America and in Africa. They make nests in the holes of big trees. Some parrots are endangered birds
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 36 учеников часть играла в лапту, остальные - в футбол Сколько ребят играло в фут??ол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от кол...
Русский язык
Русский язык