Памагите пажалыста упражнение 1405 пажалыстаумалаю
Математика
Памагите пажалыста упражнение 1405 пажалыстаумалаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х=0,48 х=0,48:4 х=0.12 2) 5х=10.65 х=10.65:5 х=2,13 3) 6х=31,2 х=31,2:6 х=5,2. вроде так, как я знаю
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