Грамматическое значение слова-это значение...а)основы б)корня в)окончания г)нет пр??вильного ответа.

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Лес-лес корень, нулевое окончание, лес основа.Туманом-туман корень, ом окончание, туман основа.Птиц-птиц корень, нулевое окончание, птиц основа.Голоса-голос корень,голос основа, а окончаниеЗавеса-завес корень, завес основа, а окончание.Дождя- дождь основа и корень, я окончание.Лесные-лес корень, н суффикс, ые окончание, лесн основа.Дали-даль основа и корень, и окончание.