Грамматическое значение слова-это значение...а)основы б)корня в)окончания г)нет пр??вильного ответа.
Русский язык
Грамматическое значение слова-это значение...а)основы б)корня в)окончания г)нет пр??вильного ответа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес-лес корень, нулевое окончание, лес основа.Туманом-туман корень, ом окончание, туман основа.Птиц-птиц корень, нулевое окончание, птиц основа.Голоса-голос корень,голос основа, а окончаниеЗавеса-завес корень, завес основа, а окончание.Дождя- дождь основа и корень, я окончание.Лесные-лес корень, н суффикс, ые окончание, лесн основа.Дали-даль основа и корень, и окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеется тысяча билетов с номерами 000, 001, 002,..., 998, 999 и сто язиков с номерами 00, 01,.., 98, 99. Билет разрешается опускать в ящик, если но...
Физика
Скорость течения реки 1,5 м/с. Определить модуль скорости v1 катера относительно воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью v2...
Математика