Расшифровка слова цинаси и волига

Математика
Расшифровка слова цинаси и волига
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волига-Иволга цинаси-Синица
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Русский язык
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