Расшифровка слова цинаси и волига
Математика
Расшифровка слова цинаси и волига
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волига-Иволга цинаси-Синица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Флешка,диск,степлер,компьютер,интернет,ноутбук,мобильник,видео,картридж,цифрови??;пицца,хотдог,гамбургер,барбекю;дайвинг,кёрлинг,боулинг; скутер,кв...
Математика
Найди в каждой строчке "лишнее" существительное.Запиши пять предложений, употребляя "лишние" существительное в косвенных падежах. 1. Земля, вода,...
Математика