Мир после Первой Мировой войны, условия версальского мирного договора, мировой экономический кризис 29-32 года, развитие политической систем в Европе и США 20-30 годы

Гость: Гость:

1) Парижская мирная конференция Итоги конференции Были подготовлены мирные договоры: Версальский договор Сен-Жерменский договор Нёйиский договор Трианонский договор Севрский мирный договор Подготовленные конференцией мирные договоры заложили вместе с соглашениями, принятыми на Вашингтонской конференции (1921—1922), основы Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 2) мирные договоры и их условия Мнения о договоре Условия Версальского мирного договора многими считаются исключительно унизительными и жестокими по отношению к Германии. Считается, что именно это привело к крайней социальной нестабильности внутри страны (после начала мирового экономического кризиса в 1929 году) , возникновению ультраправых сил и приходу к власти нацистов (в 1933 году) . По мнению Ричарда Пайпса: « Условия Брестского мира давали возможность представить, какой мир должны были бы подписать страны Четверного согласия, проиграй они войну, и свидетельствовали о том, как безосновательны были жалобы Германии на Версальский мир, бывший во всех отношениях более мягким. » 3) Версальско - вашингтонская система. Лига Наций Результат Вашингтонской конференции был ошеломляющий: Морские вооружения были в значительной мере ограничены. В частности, строительство больших кораблей теперь проходило согласно «договору пяти» . Создана Лига Наций, объединившая 58 стран в стремлении сохранить собственный суверенитет и улучшить качество жизни их населения. Доработка и оптимизация Версальского мирного договора. «Договор девяти государств» , который гарантировал суверенитет, целостность и неприкасаемость территориальных и административных границ Китая. «14 пунктов» Вильнюса – новый мирный проект. Позитивные стороны Версальско-Вашингтонской системы Сворачивание любых военных действий, наступление мира и восстановление мировой экономики. Регулирование и разрешение всех острых конфликтов. Четкое определение территории всех стран, обозначение границ владений каждого государства. Негативные последствия Версальско-Вашингтонской системы Регресс развития некоторых стран, главным образом это касается Германии и стран ее коалиции во Второй Мировой войны. Новые границы стали причиной конфликтов и общемировой напряженности между сверхдержавами. Был дискриминирован и отвергнут всеми СССР, который сразу перешел в оппозицию и стал наращивать военный потенциал. Германские колонии, рассчитавшие получить полную автономию, перешли в собственность других империй, что вызвало негодование и протесты местных жителей. Они начали активную борьбу за собственные права и национальную свободу. Прочитав мирный договор, Фердинанд Фош заявил: «Это не мир, это перемирие на 20 лет» . В. И. Ленин писал о Версальском договоре: «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в по­ложение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве»