Помогите! Написать статью о вэйперах в булицистическом стиле
Русский язык
Помогите! Написать статью о вэйперах в булицистическом стиле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вейперы-новый тренд молодежи.Вейперы используют вместо сигарет пар,который безопаснее и от него много дыма.Сейчас стало так модно выдувать из "себя" дым,что по вейпенгу проходят даже мировые состязания!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
3. Алексей считает, что «слабакам» не место в жизни.Он старается доказать одноклас??никам, что сильная личность никого не боится и добивается всег...