Помогите! Написать статью о вэйперах в булицистическом стиле

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Помогите! Написать статью о вэйперах в булицистическом стиле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вейперы-новый тренд молодежи.Вейперы используют вместо сигарет пар,который безопаснее и от него много дыма.Сейчас стало так модно выдувать из "себя" дым,что по вейпенгу проходят даже мировые состязания!
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