3. Алексей считает, что «слабакам» не место в жизни.Он старается доказать одноклас??никам, что сильная личность никого не боится и добивается всего, чего хочет. На глазах у всех Алексей пристаёт к девочкам: дёргает их за косичк...

Обществознание

3. Алексей считает, что «слабакам» не место в жизни.Он старается доказать одноклас??никам, что сильная личность никого не боится и добивается всего, чего хочет. На глазах у всех Алексей пристаёт к девочкам: дёргает их за косички, прячет портфели, разрисовывает тетрадки. А с малышами он и вовсе «смелый», может отобрать завтрак или заставить завязывать шнурки своих ботинок. Но почему - то взрослые называют его невоспитанным и некультурным человеком. Подумай, можно ли назвать Алексея сильной личностью? Какими качествами должна обладать сильная личность? 4. Перечисли основные виды деятельности человека; 5. Какие бывают потребности? Приведи пример на каждый вид потребностей; 6. Составьте синквейны на тему: профессия, успех, талант. 7* «Миф о Эдипе и Сфинксе» «Около города Фивы поселилась Сфинкс — чудовище с головой женщины и туловищем льва. Она не пропускала людей, пока они не отгадают загадку. Если они не могли дать правильный ответ, Сфинкс их съедала. Никто не мог пройти мимо, и никто не осмеливался ее уничтожить. Один человек, по имени Эдип, видя горе горожан, решил избавить их от беды. Сфинкс предложила ему следующую загадку: «Кто имеет четыре ноги утром, две — днем, три — вечером и бывает самым слабым, когда имеет больше всего ног?»… Эдип разгадал загадку, и Сфинкс в отчаянии бросилась со скалы, подумайте, какой был правильный ответ? ￼ Контрольная работа по обществознанию по итогам I полугодия (6 класс) 1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 1) духовное 2)социальное 3) биологическое 4) биосоциальное 2. Основные отличия человека от животного: а) способность производить орудия труда, использовать их; б) способность заботиться о потомстве; в) способность мыслить и обладать членораздельной речь; г)способность к целенаправленной творческой деятельности; д) способность к продолжению рода 3. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для человека, специфической для него: а) познание б) общение в) труд в) ориентировка в пространстве 4. Человек как субъект межличностных и социальных отношений, а также сознательной социальной деятельности: а) индивидуальность б) индивид в)деятель г) личность 5. Верны ли следующие суждения? А. Главным в характеристике личности является общественная сущность Б. Новорождённый человек является личностью 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 6. Верны ли следующие суждения? А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в общественных отношениях и сознательной дисциплины Б. Новорождённый человек является индивидом, но не личностью, он ещё не стал участником общественных отношений и сознательной деятельности 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Весь материал – смотрите документ. ￼ Скачать разработку ￼ Контрольные и тестовые работы по обществознанию (6 класс) (60.58 К

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