Историческое сочинение 882-980 -период образования государства Киевская Русь

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В IX в. на территории восточных славян складывается единое крупное Древнерусское государство с центром в г. Киеве. Образование этого государства способствовало развитие ремёсел, техники и обработки земли, торговых отношений, укрепившее связи между существовавшими государственными образованиями отдельных славянских племён. Усилению объединительной тенденции способствовали и внешняя торговля (известный водный торговый путь “из варяг в греки”), сложные политические отношения с Византией, а также необходимость борьбы против половцев - кочевников, хазар и других племён нападавших на других славян. Всё это требовало создания объединенных вооруженных сил, лучшей организацией внешней торговли. Важным фактором, слимулировавшим объединение, была определенная этническая общность славян, сходство языческих верований. Однако главным было то обстоятельство, что Киевский князь, имевший много земель, рабов, зависимых крестьян, а по тому и сильную дружину мог бы защитить власть имущих в условиях острой классовой борьбы, увеличивавшихся классовых противоречий. В Киевском княжестве процесс преобразования родовых органов в органы государственной власти произошел раньше нежели в других славянских землях. Киевский князь, собирая дань (полюдие) с обширных земель, многочисленную челядь, различных дворцовых слуг, дружину, наместников и волостелей. Созданные в Киеве специальные органы власти могли играть роль центрального управления, оказывать определённое содействие местным князьям. Складывание крупного Древнерусского государства началось ещё в первой половинеIX в. Во второй половине IX в. под властью Киева объединились два крупнейших славянских государства - Киевское и Новгородское (Славия). Несколько позднее Киевскому князю (великому, как он стал себя титуловать) подчинились все основные восточно - славянские земли. Древнерусское Киевское государство, образовавшись в IX в., просуществовало до середины XII в. Оно занимало огромную территорию с разнообразным по экономическим, этническим и культурным признакам населением: к концу X в. его земли простирались от устья Дуная до устья Волги и от предгорий Кавказа до Финского залива. Древняя Русь была одним из самых сильных государств Европы, имела дипломатические, торговые и иные международные отношения со многими западноевропейскими государствами, победоносно воевала с Византией, неоднократно вынуждая её заключать договоры, по которым русским купцам на льготных условиях разрешалось торговать в Константинополе. Русские торговые корабли плавали по Черному и Каспийскому морям. Новгород связанный с Ганзейским союзом городов, уже в то время был крупнейшим торговым центром Европы. Объединение восточных славян в единое государство обеспечило дальнейшее развитие их экономике, культуры, усилило военную мощь и помогло укреплению международных связей. Древняя Русь имела большое значение в развитии трёх братских народов (русского, украинского, белорусского), так как была первой ступенью в истории государственности их общего предка - древнерусской народности. Древнерусское государство способствовало дальнейшему развитию феодального землевладения, усилению власти феодалов - землевладельцев, угнетению феодально - зависимого населения. Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Во главе государства стоял великий князь киевский. Его братья, сыновья и дружинники осуществляли управление страной, суд, сбор дани и пошлин. Доходы князей и их приближенных тогда ещё во многом определялись данью с подчиненных племён, возможностью её вывоза в другие страны для продажи. Перед молодым государством стояли крупные внешнеполитические задачи, связанные с защитой его границ: отражение набегов кочевников -печенегов, борьба с экспансией Византии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Именно с этих позиций следует рассматривать внутреннюю и внешнюю политику киевских великих князей. С 862 г. Рюрик утвердился в Новгороде. По традиции с этого времени ведут начало русской государственности. По данным летописи, в 879 г. Рюрик умер, оставив малолетнего сына Игоря, а власть перешла е его родственнику Олегу. Древнерусское государство - совокупность Киевского и местных феодальных княжеств, князья которых находились в вассальной зависимости от великого князя. По мере укрепления своей власти киевские великие князья постарались заменить местных князей своими ставленниками - сыновьями, племянниками, наместниками. Великий князь являлся старшим по отношению к местным князям. Он владел самым большим и сильным княжеством. Во главе Древнерусского государства стоял великий князь. На раннем этапе существования Древнерусского государства его функции заключались главным образом в организации вооружённых сил, командовании ими, в сборе дани, налаживании внешней торговли.