Скорость течения реки 1,5 м/с. Определить модуль скорости v1 катера относительно воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью v2=2м/с относительно него.

Физика
Скорость течения реки 1,5 м/с. Определить модуль скорости v1 катера относительно воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью v2=2м/с относительно него.
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2 - 1.5 = 0.5 -- собственная скорость катера
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