Скорость течения реки 1,5 м/с. Определить модуль скорости v1 катера относительно воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью v2=2м/с относительно него.

Физика

Скорость течения реки 1,5 м/с. Определить модуль скорости v1 катера относительно воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью v2=2м/с относительно него.

Автор: Гость