Григорий Мелихов в военное время, и что-нибудь связаное с ним и войной.

Гость: Гость:

Образ Григория Мелехова — центральный в романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон». О нем сразу невозможно сказать, положительный это или отрицательный герой. Слишком долго он блуждал в поисках правды, своего пути. Григорий Мелехов предстает в романе, прежде всего как правдоискатель. В начале романа Григорий Мелехов — обыкновенный хуторской парень с привычным кругом хозяйственных забот, занятий, развлечений. Он живет бездумно, как трава в степи, следуя традиционным устоям. Даже любовь к Аксинье, захватившая его страстную натуру, ничего не может изменить. Он позволяет отцу женить себя, как заведено, готовится к военной службе. Все в его жизни происходит невольно, будто бы без его участия, как невольно рассекает он во время косьбы крошечного беззащитного утенка — и содрогнулся от содеянного. Не для кровопролития пришел Григорий Мелехов в этот мир. Но суровая жизнь вложила в его трудолюбивые руки саблю. Как трагедия пережита Григорием первая пролитая человеческая кровь. Облик убитого им австрийца является потом ему во сне, вызывая душевную боль. Опыт войны вообще переворачивает его жизнь, заставляет задуматься, заглянуть в себя, прислушаться, присмотреться к людям. Начинается сознательная жизнь. Большевик Гаранжа, встретившийся Григорию в госпитале, будто открывает ему правду и перспективу перемен к лучшему. «Автономист» Ефим Изварин, большевик Федор Подтелков сыграли заметную роль в формировании убеждений Григория Мелехова. Трагически погибший Федор Подтелков оттолкнул Мелехова, пролив кровь безоружных пленных, поверивших обещаниям захватившего их в плен большевика. Бессмысленность этого убийства и бездушия «диктатора» ошеломили героя. Он тоже воин, много убивал, однако здесь нарушены не только законы человечности, но и законы войны. «Честный до донышка», Григорий Мелехов не может не видеть обмана. Большевики обещали, что не будет бедных и богатых. Однако уже год прошел, как у власти «красные», а обещанного равенства нет как нет: «взводный в хромовых сапогах, а «Ванёк» в обмотках». Григорий очень наблюдателен, ему свойственно обдумывать свои наблюдения, и выводы из его раздумий неутешительны: «Уж ежели пан плох, то из хама пан во сто раз хуже». Гражданская война бросает Григория то в буденновский отряд, то в белые соединения, но это уже не бездумное подчинение укладу или стечению обстоятельств, а сознательный поиск правды, пути. Родной дом и мирный труд видятся ему главными ценностями жизни. На войне, проливая кровь, он мечтает о том, как будет готовиться к севу, и от этих мыслей у него теплеет на душе. Бывшему сотенному атаману советская власть не позволяет жить мирно, грозит тюрьмой или расстрелом. Продразверстка поселяет в умах многих казаков желание «перевоевать», вместо рабочей власти поставить свою, казачью. На Дону образуются банды. В одну из них, банду Фомина, и попадает Григорий Мелехов, скрывающийся от преследований советской власти. Но у бандитов нет будущего. Для большинства казаков ясно: сеять надо, а не воевать. К мирному труду тянется и главный герой романа. Последним испытанием, последней трагической потерей становится для него гибель любимой женщины — Аксиньи, получившей пулю по дороге, как им кажется, к свободной и счастливой жизни. Все погибло. Душа Григория выжжена. Остается лишь последняя, но очень важная ниточка, связывающая героя с жизнью, — это родной дом. Дом, земля, ждущая хозяина, и маленький сын — его будущее, его след на земле. С удивительной психологической достоверностью и исторической обоснованностью раскрыта глубина противоречий, через которые прошел герой. Многогранность и сложность внутреннего мира человека — всегда в центре внимания М. Шолохова. Индивидуальные судьбы и широкое обобщение путей и перепутий донского казачества позволяют увидеть, как сложна и противоречива жизнь, как труден выбор истинного пути.