Груз массой 50 кг находится на наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м. Найдите ??илу, необходимую для перемещения груза вверх по наклонной плоскости с ускорением 1 м/с2 зная, что коэффициент трения равен 0.2

Физика

Груз массой 50 кг находится на наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м. Найдите ??илу, необходимую для перемещения груза вверх по наклонной плоскости с ускорением 1 м/с2 зная, что коэффициент трения равен 0.2

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