Груз массой m=300кг необходимо поднять на платформу(рисунок 110).Какую минимальную работу должна совершить сила F,чтобы осуществить этот подъём,если платформа находиться на высоте h=1м?

Физика

Груз массой m=300кг необходимо поднять на платформу(рисунок 110).Какую минимальную работу должна совершить сила F,чтобы осуществить этот подъём,если платформа находиться на высоте h=1м?

Автор: Гость