Груз массой m=300кг необходимо поднять на платформу(рисунок 110).Какую минимальную работу должна совершить сила F,чтобы осуществить этот подъём,если платформа находиться на высоте h=1м?
Физика
Груз массой m=300кг необходимо поднять на платформу(рисунок 110).Какую минимальную работу должна совершить сила F,чтобы осуществить этот подъём,если платформа находиться на высоте h=1м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F*s=mgh=300*10*1=3000Дж=3кДж
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