Помогите позязя)) Отметьте правильные варианты: а)Европа сегодня крупнейший центр трудовой иммиграции; б)самый многонаселенный город Европы - Лондон; в)центрами автомобилестроения в европе являются Дания, Финляндия, Швеция; г)в...
География
Помогите позязя)) Отметьте правильные варианты: а)Европа сегодня крупнейший центр трудовой иммиграции; б)самый многонаселенный город Европы - Лондон; в)центрами автомобилестроения в европе являются Дания, Финляндия, Швеция; г)в большинстве стран Европы в с/х преобладает животноводство; д)в Европе больше всего туристов посещают Италию и Великобританию.
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Правильные варианты:б,в,а. Неправильные: г,д
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