Помогите позязя)) Отметьте правильные варианты: а)Европа сегодня крупнейший центр трудовой иммиграции; б)самый многонаселенный город Европы - Лондон; в)центрами автомобилестроения в европе являются Дания, Финляндия, Швеция; г)в...

География

Помогите позязя)) Отметьте правильные варианты: а)Европа сегодня крупнейший центр трудовой иммиграции; б)самый многонаселенный город Европы - Лондон; в)центрами автомобилестроения в европе являются Дания, Финляндия, Швеция; г)в большинстве стран Европы в с/х преобладает животноводство; д)в Европе больше всего туристов посещают Италию и Великобританию.

Автор: Гость