Помогите с проэктом экономика каширского района даю много болов
Окружающий мир
Помогите с проэктом экономика каширского района даю много болов
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Ведущими отраслями промышленности являются: энергетика, целлюлозно-бумажное, литейное, пищевое производство, машиностроение. Самым крупным предприятием района является Каширская ГРЭС
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