Эссе на тему: "Влияние массовой культуры на общество" Помогите пожалуйста очень срочно.
Обществознание
Эссе на тему: "Влияние массовой культуры на общество" Помогите пожалуйста очень срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:многие ходят в оперу,библиотеку,читают,занимаюта художеством,люди становятса образованими,и младшее поколение берет с них пример. Вот тебе достоверний пример.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разло...
Русский язык
На ... планете живут ... человечки, у них ... глаза, ... волосы, ... уши. Зато очень ... харак??ер. Домики у человечков ... , с... крышами. Возле к...
Русский язык