Характеристика Муравьева из рассказа "Рождение рассказа"

Гость: Гость:

Писатель Муравьёв сочинял для одного из московских журналов рассказ о труде, но у него ничего не выходило. Муравьёву казалось, что рассказ не получается из-за суматошной московской жизни – телефонных звонков, гостей и заседаний. Он решил поехать на дачу своих друзей в посёлок под Москвой, и пробыть там, пока не закончит рассказ. Уже на вокзале у него вдруг глухо забилось сердце, появилось предчувствие, что будет удача в работе. В таком взволнованном состоянии Муравьёв вышел из поезда на дачную платформу в сосновом лесу. Дорога к даче спускалась к бревенчатому мостику через овраг. Муравьёв спустился к ручью и начал отбивать палкой куски льда. Он оглянулся. На мостике стояла девушка в синем лыжном костюме и внимательно смотрела на Муравьёва. Она отстегнула лыжи и крикнула Муравьёву, что лучше отламывать лёд лыжными палками с железными наконечниками. Она сбежала к ручью и протянула ему лыжную палку. Они ломали лёд вдвоём и молчали. Наконец, Муравьёв сказал, что пожалуй хватит. По дороге он разговорился с девушкой. Оказалось, что она живёт с отцом на той же даче, куда шёл Муравьёв. Он назвал себя, девушка сказала, что её зовут Женей, что они с отцом ждут писателя уже второй день. Она добавила, что мешать ему не будет, завтра у неё последний день каникул, и она уезжает в Москву, в свой институт. А папа, ботаник и страшный говорун, обещал не приставать к писателю с разговорами. В тот же вечер Муравьёв сел к столу и начал записывать рассказ старого ботаника о том, как растения зимуют под снегом, а самыми первыми, прямо на снегу, расцветают холодные, пока ещё бледные, цветы подснежника. Лучшие образцы прозы полны подлинной поэзии и живописности. Рассказ старого ботаника – пример этому. Познание - это клубень, из которого вырастают вечные цветы воображения. Муравьёв писал о богатстве и силе русского языка, о великих мастерах слова, о том, что весь мир должен быть пропущенным сквозь кристалл писательского ума и воображения. Он торопился, чтобы не остановить бег мыслей и слов. Муравьёв писал до утра. В последних строках он приводил слова Горького о том, что нельзя писать в пустоту, надо представлять того милого человека, которому рассказываешь всё лучшее, что накопилось у тебя на душе и на сердце. Днём он проводил Женю до станции, а потом пошёл к ручью докалывать лёд.