Составь словосочетания из слов первого и второго столбика. запиши, письменно задай вопрос от главного слова к зависимому. *Определи, к какой части речи относятся зависемые слова в записанных словосочетания. гулять,подпрыгнуть,с...

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Составь словосочетания из слов первого и второго столбика. запиши, письменно задай вопрос от главного слова к зависимому. *Определи, к какой части речи относятся зависемые слова в записанных словосочетания. гулять,подпрыгнуть,строить,петь,готовить. . высоко,долго,вкусно,быстро,громко. . помогите пожалуйста.

Автор: Гость