Составь словосочетания из слов первого и второго столбика. запиши, письменно задай вопрос от главного слова к зависимому. *Определи, к какой части речи относятся зависемые слова в записанных словосочетания. гулять,подпрыгнуть,с...

Русский язык
Составь словосочетания из слов первого и второго столбика. запиши, письменно задай вопрос от главного слова к зависимому. *Определи, к какой части речи относятся зависемые слова в записанных словосочетания. гулять,подпрыгнуть,строить,петь,готовить. . высоко,долго,вкусно,быстро,громко. . помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долго гулять (гулять как? наречие), прыгнуть (как?) высоко наречие строить (как?) быстро наречие петь (как?) громко наречие готовить (как?) вкусно наречие
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